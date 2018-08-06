» طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى تسجل 36 درجة

06 أغسطس 2018 - 09:16 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الاثنين 6 أغسطس.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

وسط الدلتا 25 35

الإسكندرية 24 31

بلطيم 25 32

مطروح 23 31

السلوم 23 32

سيوة 26 38

بورسعيد 26 31

دمياط 25 31

العريش 24 33

رفح 23 33

الإسماعيلية 25 35

السويس 25 36

رأس سدر 26 38

نخل 21 37

نويبع 28 38

طابا 26 36

كاترين 22 33

الطور 27 36

شرم الشيخ 30 38

الغردقة 29 39

مرسى علم 29 36

الفيوم 25 37

بنى سويف 25 37

المنيا 25 38

أسيوط 26 39

سوهاج 26 40

قنا 27 41

الأقصر 28 42

أسوان 29 43

أبوسمبل 30 42

الوادى الجديد 27 42

شلاتين 28 39

ابو رماد 28 38

راس حدربة 29 36

حلايب 30 36