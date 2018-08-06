» تعرف على حكام مباريات اليوم بالدوري

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أسندت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح، إدارة مباراة حرس الحدود والداخلية إلى الحكم محمود ناجي ويعاونه مصطفى حسن وخالد رمضان، ومحمد إبراهيم نور حكمًا رابعًا، وكل من مبروك نبيل ومحمد عبد الحافظ حكمًا خامسًا.

ومباراة الإسماعيلي وبتروجت للحكم محمد أبو خاطر ويعاونه وائل شعبان وسيد نافع، وسيد عبيد حكماً رابعاً، وكل من محمود وفا وأحمد جمال حكماً خامساً.

ويدير مباراة وادي دجلة والجونة الحكم محمود بسيوني ويعاونه تامر رشاد ومصطفى حسين، ولطفي شعبان حكماً رابعاً، وكل من أحمد حمدي وعمرو الشناوي حكماً خامساً.

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