» شاهد.. نانسي عجرم تعلن عن حملها بطريقة غريبة

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وكالات

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أعلنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن خبر حملها بطريقة مميّزة بمشاركة ابنتيها ميلا وإيلا، حيث نشرت نانسي عبر صفحتها الخاصة على إنستجرام صورة لابنتيها، حيث بدت إحداهما تحمل لافتة كتب عليها لدينا سرّ نريد أن نخبركم به، فيما حملت الثانية لافتة كتب عليها سنصبح شقيقتان كبيرتان لطفل صغير، وعلّقت على الصورة بالقول: “أمنية ميلا وإيلا تحققت“.

وباركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور لنانسي على هذا الخبر حيث أعادت ونشرت صورة ابنتي نانسي عبر صفحتها الخاصة وعلّقت عليها قائلةً: "مبروك حبيبتي".


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