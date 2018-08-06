بالفيديو.. اعترافات لأول مرة من وزير النقل عن القطارات

06 أغسطس 2018 - 10:02 ص

عقب الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، على تكرار حوادث القطارات قائلاً: "نعترف إننا وصلنا لحالة لا تتفق مع مكانة مصر في السكك الحديدية، ولا بد من وضع حد لذلك وإصلاح ما أفسده الدهر، والرئيس لا يعرف أنصاف الحلول، ولكن حلول جذرية متكاملة.

وأضاف "عرفات" في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، بأن الحلول الجذرية تتعلق بالبنية الأساسية، وهي القضبان والإشارات، موضحًا أن القطارات الحديثة حتى لو تم شراؤها، وكانت القضبان والإشارات قديمة "يبقى معملناش حاجة، وأهدرنا مال عام".

وتابع وزير النقل: "أولوياتنا الأمان ثم الأمان ثم الأمان وبالالتزام بالمواعيد ثم تأتى رفاهية المواطن"، موضحًا أن الصعوبة الحالية هي التطوير أثناء العمل وعدم توقف القطارات، مؤكدًا أن نهاية 2019 سيشعر المواطن بتحسن، وهناك نقلة في 2020.