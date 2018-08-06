هاشتاج "الدقى" يتصدر تويتر.. وهذا ما قاله "المغردون"

06 أغسطس 2018 - 11:06 ص

تصدر هاشتاج "الدقى" تريندات موقع تويتر، ونشر خلاله المتفاعلون لينكات المواقع الإلكترونية المختلفة الإخبارية حول حادث انفجار السيارة الملاكى بشارع البطل احمد عبد العزيز صباح اليوم بمنطقة الدقى.

واختلف رواد موقع التواصل الاجتماعى حول طبيعة الحادث، فقالت منى حسين: "حادث اشتعال ولا انفجار عشان نفرق يا جماعة يا مسئولين؟"، وقال حساب "سيجريد": "حفظ الله أهل مصر آمنين مطمئنين".

ونشر أحمد صالح صورة لأحد المواطنين يلتقط صورة سيلفى فى مكان الحادث .

ونشر آخرون أول فيديو تم التقاطه للانفجار، وقام بتصويره من أعلى كوبرى أكتوبر.

وكان قد وقع صباح اليوم انفجار هائل في منطقة الدقي، أدي إلى ارتجاج العمارات بالمنطقة المحيطة بموقع الحدث.

ووقع الانفجار في سيارة ملاكي على مطلع كوبري أكتوبر من ناحية الدقي ما أدى إلى تفحمها، وامتدت النيران إلى سيارة ميكروباص أخرى كانت مجاورة لها، وتعرضت عدة سيارات لأضرار جزئية نتيجة الانفجار.

وانتقلت إلى مكان الحادث الخدمات المرورية وتبين من المعاينة وجود شبهه جنائية





