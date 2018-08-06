حيلة «جروس» للتغلب على "جاسوس" الزمالك

06 أغسطس 2018 - 11:07 ص

يدرس السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك، سحب الهواتف المحمولة من جميع عناصر الفريق قبل الدخول فى أى معسكر، للتغلب على «الجاسوس» ومنع تسريب أخبار الفريق للحفاظ على السرية وفقا لما نشر بـ"الوطن".

في السياق ذاته سادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفني بعد الفوز على زعيم الثغر بخماسية مقابل هدف وحيد.

وأشاد «جروس» بروح اللاعبين وقدرتهم على اللعب حتى آخر دقيقة من عمر المباراة وتماسكهم بدنياً حتى انتهاء المباراة.