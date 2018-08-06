» بالصور.. ممثل تركي شهير يتضامن مع فلسطين

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الممثل التركي الشهير باهادير يني شهيرلي أوغلو
الممثل التركي الشهير باهادير يني شهيرلي أوغلو

وكالات- الدويني فولي

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تداول ناشطون عرب وأتراك صورة للممثل التركي باهادير ينيشهيرلي أوغلو، وهو يرتدي قميصا يحمل رسائل تضامن مع القضية الفلسطينية.

ونشر الممثل التركي صورة له في حسابه على موقع تويتر وهو يرتدي القميص الذي رسم عليه نموذج من محرك البحث غوغل وفي خانة البحث كتب اسم إسرائيل لتظهر رسالة السؤال من غوغل بالقول: "هل تقصد فلسطين؟".

ولعب الممثل التركي دور "تحسين باشا" في مسلسل السلطان عبد الحميد الثاني، الذي بثته القناة التركية الرسمية وترجم إلى العربية ونال متابعة واهتماما واسعين في عدد من البلاد العربية.

وفي حسابه على "تويتر" نشر الممثل التركي تسجيلات مصورة من زيارته إلى القدس المحتلة ولقائه بالمقدسيين، ونشر تغريدات تتضمن عبارات وصورا تتضامن مع القضية الفلسطينية وتهاجم الاحتلال.




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