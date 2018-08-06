» برامج لقراءة الرسائل المحذوفة على "واتس آب"

06 أغسطس 2018 - 11:14 ص

اقترحت متاجر إلكترونية بعض البرامج التي تساعد على قراءة الرسائل المحذوفة عبر موقع التواصل الاجتماعي "واتس آب".

والحل يكمن في تثبيت تطبيقات إضافية تساعدك على إنجاز هذه المهمة، وقراءة الرسائل المحذوفة بحسب ما كرت "سكاي نيوز".

التطبيق الأول الذي يمكن الاعتماد عليه يدعى WhatsRemoved وهو متوفر على متجر أندرويد، وبإمكانه أن يعرض للمستخدم قائمة بالرسائل التي قام مرسلوها بحذفها بعد إرسالها عبر واتساب.

وهناك تطبيق آخر يدعى Notification History ، متوفر على متجري غوغل وأبل، وكما يشير اسمه فإن مهمته تخزين كل ما يتم استقباله على الهاتف من إشعارات بما في ذلك الرسائل المستقبلة على واتساب، وبالتالي يتيح للمستخدم قراءة الرسائل المحذوفة.