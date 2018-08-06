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فتح معبر رفح البرى لتسهيل عبور حجاج قطاع غزة

الحياة السياسية

معبر رفح البرى
معبر رفح البرى

وكالات : حنان حمدتو

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معبر رفح

تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح البرى لليوم الثالث على التوالي، وذلك تيسيرا على رحلات انتقال الحجاج الفلسطينيين من فلسطين إلى موانئ سفر الحجاج والمطار الدولى فى مصر.

وشهد معبر رفح البري، وصول عدد 1743 حاجًا وحاجة من قطاع غزة، على مدار اليومين الماضيين، حيث قامت السلطات المصرية بإنهاء إجراءات عبورهم وواصلوا طريقهم إلى مطار القاهرة الجوي، للمغادرة إلى المملكة العربية السعودية جوًا،لأداء فريضة الحج.

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهاته مساء الجمعة الماضية بفتح معبر رفح البري منذ السبت الماضي حتي الثلاثاء المقبل لعبور نحو 3321 حاجًا وحاجة من قطاع عزة، للأراضي المصرية، للتوجه إلى الأراضي الحجازية،عبر مطار القاهرة الدولي لأداء فريضة الحج لهذا العام.

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