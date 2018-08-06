» عروس تشعل مواقع التواصل بالرقص على أغنية محمد رمضان

أشعل مقطع فيديو نشره العديد من مستخدمي موقع الصور والفيديوهات القصيرة الشهير بـ"إنستجرام" لعروس تشارك صديقتها الرقص على أنغام أغنية محمد رمضان "نمبر وان" مواقع التواصل الاجتماعي .

وظهرت العروس وهي تقود صديقاتها خلال الرقص على الأغنية بتعبيرات حركية تدل على كلماتها، وشاركت الفتيات في الرقص خلفها بينما يضحكن وحقق مقطع الفيديو 333 ألف مشاهدة منذ نشره.



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