» شاهد.. لاعب سعودي يدخل حسابات "أوزيل"

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متابعات- محمد الخرو

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أصبح اللاعب السعودي مساعد الدوسري والشهير بـ"ام اس دوسري7" حديث قطاع كبير من عشاق الساحرة المستديرة في العالم، والآن يريد النجم الألماني مسعود أوزيل أن ينضم هذا اللاعب إلى فريقه.

لم يكن طريق البطولة سهلا أبدا بالنسبة للسعودي مساعد الدوسري 18 عاما، فقد بدأت بطولة كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية "فيفا 18" بمشاركة نحو 20 مليون لاعب من أنحاء العالم، لكن الدوسري صار من بين 32 لاعبا فقط وصلوا إلى نهائيات البطولة التي أقيمت في لندن واختتمت أمس الأحد.

لم يكتف الفتى السعودي بالمشاركة المشرفة على طريقة كثير من منتخبات كرة القدم وإنما وصل للمباراة النهائية واستطاع أن يفوز فيها 4- صفر على البلجيكي ستيفانو بينا 20 عاما، لاعب فريق أيندهوفن، ليحصد لقب بطل العالم في كرة القدم الإلكترونية ويفوز جائزة مالية قدرها 213 ألف يورو.

وعلاوة على الجائزة المالية فإن مساعد الدوسري قد يصبح الآن ضمن فريق الكرة الإلكترونية، الذي أسسه الألماني مسعود أوزيل، نجم المانشافت سابقا وأرسنال لندن حاليا.

وكان أوزيل 29 عاما قد أعلن عن تأسيس فريق خاص لكرة القدم الإلكترونية تحت اسم "فريق أوزيل" وأنه بصدد البحث عن لاعبين من جميع أنحاء العالم للانضمام لفريقه.

وفي حوار مع صحيفة "بيلد" الألمانية قال يوشوا بيجير، المدير التنفيذي لوكالة eSportsReputation ، المسؤولة عن ضم اللاعبين لفريق أوزيل: "نحن نتفاوض حاليا مع كل لاعبي القمة في العالم، ولا شك أن ام اس دوسري7، بعد فوزه باللقب هو واحد من هؤلاء".

وبحسب بيلد فإن هناك عقبة صغيرة تقف في طريق انضمام الدوسري إلى فريق أوزيل، فالدوسري متعاقد حاليا مع فريق "يو اس كلان". غير أن مبالغ انتقال اللاعين في عالم كرة القدم الإلكترونية مازالت صغيرة حتى الآن، وضمه للمشاركة في موسم "فيفا 19"، يبدو محتملا، تضيف الصحيفة.

وتؤكد الصحيفة الألمانية أنه في حالة انضمام مساعد الدوسري لفريق أوزيل يكون أزيل قد غطى بذلك المنطقة العربية-الآسيوية، حيث أن اللاعب الفائز بكأس العالم 2014 كان قد أعلن أنه يريد أن يزين فريقه بلاعبين من أربع قارات.

ومن ينضم لفريق أوزيل سيلقى رعاية احترافية، ومدربا خاصا ومحللا للأداء ومدربا ذهنيا ومحللا نفسيا وبيتا للألعاب الإلكترونية في لندن، حيث يمكن للفريق الاستعداد سويا للبطولات المقبلة، تتابع بيلد.
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