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مد فترة إضافة المواليد الجدد لـ"التموين" حتى 7 نوفمبر المقبل

الحياة السياسية

بطاقات الكترونية تموين
بطاقات الكترونية تموين

وكالات : حنان حمدتو

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تفاصيل إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

عيد الاضحى

وزارة التموين

علي مصيلحي

مواليد

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إنه سيتم مد إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية حتى يوم 7 نوفمبر، موضحًا أن هذا القرار جاء نظرًا لإجازة عيد الأضحى المبارك والتى تصل لمدة أسبوع ولإعطاء فرصة للمواطنين لإضافة أبنائهم على البطاقات.

وشدد كمال فى تصريحات تليفزيونية، اليوم، على ضرورة تجهيز المواطن بطاقة الرقم القومى وصورة الأفراد المضافين على البطاقة بالإضافة إلى صورة شهادة الميلاد.

وأشار إلى أنه يتم إضافة المواليد من بداية يوم 1 يناير 2006 حتى 31 ديسمبر 2015، مضيفًا أن الحد الأقصى لإضافة المواليد سيكون 3 أطفال فقط.

ويذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء  أعلن خلال إلقاء بيان  الحكومة الجديدة  أمام مجلس النواب أنه ستتم إضافة المواليد على بطاقة التموين  ووجه وزير التموين الدكتور على المصيلحي المواطنين بسرعة التوجه لمكاتب التموين، من أجل اتخاذ الإجراءات.

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