بالأسماء.. المتهمون فى "عنف المعادي" بعد الحكم عليهم بسنة

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صدرت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة حكمها في إعادة محاكمة 10 متهمين مع آخرين بأحداث شغب المعادى التى وقعت فى أحداث الذكرى الرابعة لثورة يناير والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف المعادى".

حيث عاقبت كلا من عبد الخالق محمود محمود وصابر كمال طوسن واحمد سيد محمد وعمر هشام انور وحسام عماد عبد الرازق ومحمود حمدي نور عساف ومحمد احمد عبد الرازق وصهيب أشرف طلعت واشرف طلعت عبد الله ومحمد ربيع عبد القادر عبد العفار بالحبس لمدة سنة واحدة والزمتهم بالمصاريف الجنائية عدا المتهمين الحدث.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.


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