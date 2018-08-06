"كارتيرون" يعلن قائمة الأهلي استعدادًا للمصري

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الاهلى

برج العرب

أعلن الجهاز الفني بالنادي الأهلي، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة المصري غدًا الثلاثاء  على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاءت القائمة كالتالي

شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، وحسام عاشور وهشام محمد وساليف كوليبالي، ومؤمن زكريا ووليد أزارو ووليد سليمان، وأيمن أشرف وعمرو السولية ومروان محسن، وسعد سمير ومحمد شريف وعلي معلول، وأحمد فتحي وميدو جابر ومحمد هاني، وناصر ماهر وصلاح محسن.


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