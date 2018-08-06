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أعلن عمرو بدر،  الكاتب الصحفى وعضو مجلس نقابة الصحفيين، وفاة الكاتب الصحفى عبد العال الباقورى رئيس تحرير جريدة الأهالى سابقا.

وقال بدر خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن الباقورى أحد رموز مهنة الصحافة وأحد أنزه وأخلص النقابيين، والنقابي المحترم صاحب المواقف المشهودة والمخلصة اللهم تقبله بواسع رحمتك".

ونعى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى الفقيد، فقال  شعبان جميل:  "اللهم تغمده برحمتك ومغفرتك".

وأضاف  شريف دياب قائلاً:"الله يرحمه ويغفر له "، وتابع  مدحت عيسى: "إنا لله وإنا إليه راجعون".


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