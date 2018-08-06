بالفيديو.. موقف صادم لـ"صلاح" تجاه التمثيل

06 أغسطس 2018 - 01:49 م

أكد اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي أنه رفض جميع تجارب التمثيل التي عرضت عليه في مصر.

وأضاف في حوار كوميدي مع الممثلين هشام ماجد وشيكو "صلاح" أن العروض انهالت عليه خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه رفض جميع العروض قائلا: "مكنتش بفكر في حاجة غير الكرة وكنت خايف مطلعش لعيب كرة في النهاية".

وأوضح، أنه يفضل تعليق مدحت شلبي، خاصة في مباراة الكونغو، قائلا: «تعليقه في مباراة الكونغو أتذكره دائما، فهو المفضل ليا».

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