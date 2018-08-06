تأجيل محاكمة العادلي وآخرين بالاستيلاء على أموال الداخلية

06 أغسطس 2018 - 01:56 م

أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين بوزارة الداخلية في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمدي به، بأكثر من 2 مليار جنيه لجلسة 6 سبتمبر لمرافعة النيابة.

كانت محكمة النقض قد ألغت في 11 يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.