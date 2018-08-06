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قطع المياه عن 13 منطقة لفترة مفتوحة بفيصل والهرم

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قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه عن 13 منطقة لفترة مفتوحة بفيصل والهرم وذلك نظرًا لحدوث تسرب مياه فى خط 1000 المغذى لمنطقتي فيصل والهرم.

وفيما يلي المناطق التي سيتم قطع المياه عنها:

"الطوابق - حمد يس - كفر طهرمس - المطبعة - حسن محمد - التعاون - المريوطية ومتفرعاتها - منشأه البكارى - كوم بكار - عزبة جبريل - الوفاء والامل - مدينة الفيصلية - المنطقة المحصورة بين فيصل والهرم ما بين المريوطية والتعاون".

وأوضحت الشركة أنه نظرًا لوجود خط غاز صلب ملاصق لخط المياه، وتعارضه مع مجموعة كابلات كهرباء، سيتم البدء فى أعمال الإصلاح من الساعة 12 ظهر اليوم الإثنين، بحضور مسئولى شركتى الغاز والكهرباء لتأمين الخطوط الخاصة بهما، مؤكدة أنه سيتم إعادة ضخ المياة بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح في أقرب وقت ممكن، مع قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.


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