شاهد.. أول صورة لـ "فيدال" بقميص برشلونة

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برشلونة

إشبيلية

النادي الكتالوني

أليكس فيدال

ظهر اللاعب أليكس فيدال للمرة الأولى بقميص برشلونة الإسباني بعد انتقاله رسميا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من أشبيلية.

وذكر الموقع الرسمي لنادي برشلونة، أنه تم التوصل لإتفاق مع فريق إشبيلية لعودة فيدال فريق السابق مقابل 8.5 مليون يورو بالإضافة إلى مليونى كمتغيرات.

ووجه النادى الكتالونى الشكر لأليكس فيدال على التزامه خلال الفترة التى لعبها بقميصه والتى خاض خلالها 49 مباراة مسجلاً 4 أهداف فى المواسم الثلاثة ومتوج بـ8 ألقاب، متمنيا له النجاح فى المستقبل.
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