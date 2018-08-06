مفاجأة.. الدوري لن يكتمل

06 أغسطس 2018 - 04:00 م

أكد محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن الموسم الحالي من مسابقة الدوري العام لن يكتمل.



وأوضح «عامر» أن كثرة الأخطاء ستؤدي إلى إلغاء البطولة العام الجاري، قائلًا: «متأكد من أن الموسم الجاري لن يكتمل وسيتم إيقافه.. كافة الظروف تؤكد كلامي.. أصبحنا في حاجة ملحة إلى تطبيق تقنية الفيديو التي تم تطبيقها في كأس العالم، لإيقاف ما يحدث من أخطاء»، وذلك حسبما أفاد في تصريحات إذاعية اليوم الاثنين.

وأضاف: «رأينا في كأس العالم كيف قضت تقنية الفيديو على الضغوطات التي توضع على الحكام، وهنا في مصر حتى الآن لم ندخل هذه التقنية، على الرغم من وجود ملاعب مؤهلة لها مثل ملاعب القوات المسلحة، ماذا ننتظر؟ أم أن هناك مخاوف من أنها ستظهر العديد من الأمور؟».

وكانت العديد من التقارير، أكدت بالأمس إيقاف عبد الفتاح جريشة، حكم الراية، في مواجهة الأهلي والإسماعيلي، لاحتسابه هدفًا غير صحيح للمارد الأحمر، في حين نفى عصام عبد الفتاح؛ رئيس لجنة الحكام، إيقاف الحكم، كما شهد الأسبوع الأول من الدوري بعض الأخطاء التحكيمية، والتي أتت على رأسها أخطاء مواجهة الشياطين والدراويش، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

يذكر أن فرج عامر، كان أكد في تصريحات إذاعية خلال الأيام الماضية، ضرورة عودة الجماهير للملاعب المصرية، موضحًا أن العودة تدريجيًا بأعداد معينة هى الحل الأمثل، وأن الملاعب بدون جمهور مثل بيوت الأشباح ولا فائدة منها، مطالبًا بضرورة عودة الجماهير ولو بشكل تدريجى وبنسب معينة، فإذا التزمت الجماهير فى المدرجات نقوم بزيادة الأعداد حتى الوصول للأعداد الرسمية. وشدد عامر، على أن قرار إلغاء الروابط الجماهيرية تحت أي مسمى ضربة معلم وجاء في صالح الأنديه لنبذ التعصب والابتعاد عن الخلافات بين جماهير الأندية المختلفة وبالتالي تجنب أي مشاحنات قد تؤدى إلى أزمات نحن فى غنى عنها.