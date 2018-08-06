» «البدري» يتجاهل «الخطيب» في أول مواجهة

06 أغسطس 2018 - 04:22 م

تجاهل حسام البدري، المدير الفني السابق للأهلي ورئيس نادى بيراميدز، الأسطورة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، وذلك خلال مؤتمر عودة الجماهير بمقر اتحاد الكرة، لمناقشة آليات عودتهم بشكل تدريجي للمباريات في الموسم الجديد.

وتعد هذه المواجهة بين حسام البدري والخطيب الأولى من نوعها منذ تقديم الأول استقالته من تدريب الفريق الأول لكرة القدم عقب الخسارة من كمبالا سيتي الأوغندي في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليرحل بعدها البدري ويتولى منصب رئيس فريق العمل في نادي بيراميدز بقرار من تركي آل شيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي.

ويحضر المؤتمر الدكتور أشرف صبحي، وهاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، وممثلو اللجنة الأوليمبية المصرية، بالإضافة إلى رؤساء الأندية المشاركة بالدوري، ومندوبي وزارات الداخلية، والدفاع؛ والتعليم العالي، للتوصل لاتفاق نهائي حول حضور الجماهير للمباريات.

وجهّز مسئولو اتحاد الكرة مقترحات لعرضها على الأندية والقيادات الموجودة فى الاجتماع لعودة الجماهير خلال مباريات الأسبوع الثالث للدورى ومنها تواجد 1000 مشجع، وأيضا مقترح بدخول الجماهير بالبطاقة الشخصية وإبرازها للأمن المتواجد أمام الاستاد.

كما سيطلب مسئولو الجبلاية من الأندية في حضور الأمن ووزير الشباب والرياضة أن تتحمل الأندية مسئولية الجماهير التى ستحضر اللقاء وتخصيص رابطة من الجماهير وتحديداً الأندية الشعبية مثل الأهلى والزمالك والإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري تكون متواجدة مع رجال الأمن لإبعاد المشاغبين عن حضور اللقاءات.





