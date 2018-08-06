» صور.. لقاء موسع بين وزير الدفاع ونظيره النيجيري

06 أغسطس 2018 - 04:30 م

استقبل الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، منصور محمد دان علي، وزير الدفاع النيجيري، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

وعقب مراسم الاستقبال عقد الوزيران لقاءً موسعًا تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، في مقدمتها الحرب على الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

كما تم بحث عدد من الملفات الموضوعات ذات الصلة بمجالات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات في العديد من المجالات.

وأكد وزير الدفاع، على عمق علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا من مصر ونيجيريا، معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه أعرب وزير الدفاع النيجيري عن تقديره الكامل لمصر حكومة وشعبًا متمنيًا لها دوام التقدم والازدهار، مشيدًا بنجاحات القوات المسلحة المصرية في دحر الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار لكافة ربوع الوطن.