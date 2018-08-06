  • الإثنين 06 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر06:26 م
بحث متقدم
زئيف إلكين، عضو مجلس الوزراء الأمني ??مع نتنياهو

إسرائيل: مصر تتحمل مسؤولية مساوية لنا في غزة

البنك المركزي

ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى 88.1 مليار دولار

اجتماع عودة الجماهير

أبرز قرارات اجتماع عودة الجماهير

أرشيفية

الحكومة تحسم الجدل حول زيادة مصروفات المدارس

الملك سلمان

السعودية: طرد السفير الكندي وتجميد العلاقات

حجاج

اليوم.. تسيير 21 رحلة حج إلى الأراضي المقدسة

مرتضى ومجدي عبد الغني

سر "خناقة" مرتضى ومجدي عبد الغني

المهندس طارق الملا، وزير البترول

الملا: «ظهر» ينتج 3 مليارات قدم مكعب غاز يوميًا

الاهلى والزمالك

مفاجأة.. الدوري لن يكتمل

الدكتور مصطفى مدبولي

"الوزراء" ينفي رفض "الدستورية" لقانون الضريبة العقارية

في اجتماع عودة الأندية..

سر "خناقة" مرتضى ومجدي عبد الغني

الرياضة

مرتضى ومجدي عبد الغني
مرتضى ومجدي عبد الغني

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مرتضى منصور يكشف تفاصيل خلافه مع عبد الغني

#

بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة

#

لجنة ثلاثية لاختيار خليفة "كوبر"

#

سبب خطير وراء سفر مجدي عبد الغني لروسيا

المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

عبد الغنى

مجدي

نشبت مشادة ساخنة بين مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ومجدي عبد الغني، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، داخل وزارة الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، خلال اجتماع بحث عودة الجماهير للمدرجات.

وبدأت الأزمة عندما طلب «عبدالغني» عرض وجهة نظره والحديث عن عودة الجماهير في الوقت الذي اعترض فيه مرتضى على حديثه بداعي أن أبوريدة قد تحدث قبله، لينشب خلاف حاد بينهما.

واعتراضًا على ما حدث غادر كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، القاعة التي يقام فيها المؤتمر لكن سرعان ما تدخل ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وأقنع كردي بالعودة مرة أخرى، من أجل استكمال حضور الاجتماع الذي يقام في حضرة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.

ووصل إلى وزارة الشباب والرياضة لحضور الاجتماع كل من المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وكرم كردي عضو المجلس؛ وحسام البدري رئيس جهاز العمل بنادي بيراميدز، محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، محمود الخطيب رئيس الأهلي.

ويشهد الاجتماع مناقشة عودة الجماهير للدوري الممتاز 2018 – 2019 الذي انطلق يوم 31 يوليو الماضي، ويحضر الاجتماع ممثلون من وزارات الدفاع والداخلية والتعليم العالى للتوصل لاتفاق نهائى حول حضور الجماهير للمباريات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مبادرة السفير معصوم .. ومعارضة إبراء الذمة!

جمال سلطان

يا بلد معاندة نفسها.. يا كل حاجة وعكسها!

محمود سلطان

لماذا صدق الناس الطفل المهرب؟!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» إخلاء سبيل موظفى الشباب والرياضة المتهمين في مخالفات الزمالك
» "قرش" يلتهم سائحًا بالبحر الأحمر
» مهدي عبيد حكمًا لمباراة الزمالك والقادسية
» ترقية 975 مستشارًا في الحركة القضائية
» رسميًا.. دورتموند يضم «فيستيل»
» صور.. لقاء موسع بين وزير الدفاع ونظيره النيجيري
» «البدري» يتجاهل «الخطيب» في أول مواجهة
» وفاة ثانى حالة بين الحجاج المصريين بمكة
» شاهد.. أول صورة لـ "فيدال" بقميص برشلونة
» معلومات لا تعرفها عن الكاتب الراحل "عبد العال الباقورى"
» قطع المياه عن 13 منطقة لفترة مفتوحة بفيصل والهرم

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:51 م

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل