اليوم.. تسيير 21 رحلة حج إلى الأراضي المقدسة

06 أغسطس 2018 - 05:03 م

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الإثنين، 21 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وقالت الشركة، في بيان لها، إنها ستسير اليوم 16 رحلة جوية إلى جدة من بينهم 3 رحلات خاصة لنقل الحجاج الفلسطينيين، بينما تسير 5 رحلات جوية إلى المدينة المنورة من بينها رحلة خاصة لنقل حجاج باماكو بدولة مالي.

وتنقل هذه الرحلات 4 آلاف و650 حاجا من حجاج قرعة محافظات القاهرة، الفيوم، سوهاج، المنيا، الدقهلية، الأقصر، السويس، البحر الأحمر، وحجاج شركات السياحة وترانزيت ميلانو وحج الأفراد، وبعثات وزارة الداخلية.

ومن المقرر أن تسير الشركة، غدا الثلاثاء، 21 رحلة جوية لنقل 5 آلاف و320 حاجا إلى الأراضي المقدسة بواقع 12 رحلة إلى جدة تقلع منها 11 رحلة من القاهرة، ورحلة من الأقصر لنقل 3 آلاف و366 حاجا من حجاج السياحة وفلسطين وقرعة القاهرة وسوهاج وقنا وترانزيت بروكسل وباريس بالإضافة إلى رحلة عمل، كما تقلع 9 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 1954 حاجا من حجاج قرعة الفيوم ودمياط وتنازلات وتضامن الدقهلية وحجاج باماكو وترانزيت تونس وباريس وميلانو.