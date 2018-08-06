» ترقية 975 مستشارًا في الحركة القضائية

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الاستئناف

ترقية

المجلس الاعلي للقضاء

  قرر مجلس القضاء الأعلى، اليوم برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا رئيس محكمة النقض، بترقية 303 مستشارين إلى درجة نائب استئناف وترقية 322 مستشارًا إلى درجة نائب استئناف وترقية 350 آخرين إلى درجة مستشار.

كما تم نظر حركة التنقلات بين محاكم الاستئناف، والتي  روعيت فيها الرغبات والحالات المرضية والكفاءة الفنية وفقًا لما تقتضيه حاجة العمل .

وتبدأ التظلمات غدًا ولمدة أسبوع على أن تنتهي 13 من أغسطس الحالى وصرح بذلك المستشار يحيي خليفة الأمين العام للقضاء الأعلى.


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