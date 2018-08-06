الحكومة تحسم الجدل حول زيادة مصروفات المدارس

06 أغسطس 2018 - 05:21 م

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، إن ما نُشر من أنباء عن زيادة مصروفات المدارس الحكومية مع بداية العام الدراسي الجديد "2018 - 2019"، غير صحيحة على الإطلاق.

وأضاف المركز، في بيان اليوم الاثنين، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم، والتي شددت على عدم وجود أي زيادات في مصروفات المدارس الحكومية والرسمية للغات خلال العام الدراسي الجديد، قائلة إن هذا الأمر لم يناقش من الأساس، ولا يجب على أولياء الأمور دفع أي زيادات في المصروفات إلا في حالة إقرار وزارة التربية والتعليم ذلك.

وأوضحت الوزارة، أنه في حالة احتياج النظام الجديد للتعليم إلى أي مبالغ مالية، سيبحث عن موارد لها وتوفيرها بعد الرجوع لميزانية الوزارة، قائلة إن هذا الأمر لا يخرج عن كونه شائعات لا تمت للواقع بصلة ولا أساس لها من الصحة.

وحول برنامج تدريب المعلمين، ذكرت الوزارة، أنها تستهدف تدريب 200 ألف معلم خلال شهري أغسطس الحالي وسبتمبر المقبل، على أن يتم ذلك على مرحلتين، الأولى خاصة برياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، ثم المرحلة الثانية خاصة بالثانوية العامة، مضيفة أن برنامج التدريب بدأ في شهر أغسطس الحالي، وسينتهي في شهر مايو من العام المقبل لتأهيل المعلمين جيدًا على المنظومة التعليمية الجديدة.

وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وذلك من خلال الاتصال على رقم الوزارة (0227963273) ‏للتأكد من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن.?