» رسميًا.. دورتموند يضم «فيستيل»

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فيستيل

وقع البلجيكى اليكس فيستيل على عقود انتقاله إلى صوف فريق بروسيا دورتموند الألماني، لمدة 4 سنوات قادما من نادى تيانجين الصينى، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكر الموقع الرسمى لنادى بوروسيا دورتموند أن فيتسيل، صاحب الـ29 عاما، رحل عن ناديه الصينى بعد دفع الشرط الجزائي في عقده.

جدير بالذكر أن لاعب الوسط فيتسيل كان أحد نجوم المنتخب البلجيكى فى نهائيات كأس العالم بروسيا، وساهم بصورة كبيرة فى حصول منتخب بلاده على المركز الثالث لأول مرة فى التاريخ.


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