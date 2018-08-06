أبرز قرارات اجتماع عودة الجماهير

06 أغسطس 2018 - 05:46 م

أسفر اجتماع أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، برؤساء أندية الدوري الممتاز، عن اتخاذ قرار بحضور 20 ألف متفرج فى مباريات المنتخب الدولية، والتي يبدأها الفراعنة بمواجهة النيجر فى التصفيات الأفريقية وأيضا مباريات الأندية فى البطولات الأفريقية.

واتفق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مع اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة فى حضور ممثلى أندية الدورى الممتاز، على شكل عودة الجمهور فى المرحلة المقبلة وجاءت القرارات كالتالى:

فقد تم الاتفاق على ما يلي:

1- البدء بالتدرج في دخول الجماهير وذلك بدءا من 1 سبتمبر وبعد عيد الأضحى المبارك.

2- إعطاء دراسة متكاملة من قبل الإتحاد المصري لكرة القدم خلال تلك الفترة والتي ترسل الى الجهات المعنية تنسيقا مع الأندية وذلك يوم الخميس الموافق 9 أغسطس على أن يتم الرد في غضون أسبوع من تاريخه" 16 أغسطس 2018" والتي تتضمن البدء في الاستعانة بطلبة جامعات مصر لدخول المباريات طبقا لجدول المباريات وتحديد الاستادات والتنسيق مع وزارة التعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة مع الاتحاد المصري لكرة القدم وذلك وفقا للطريقة المحددة من قبل الإتحاد.

3- وضع تصور لتوعية الجماهير المرتبطة بالتدرج طبقا لنوعية ونسب الدخول والمنسق لها مع الجهات المعنية والاتحاد.

4- يتم تنظيم عودة الجماهير للدورى والكأس وغيرها من أنشطة الاتحاد بتنظيم إتحاد الكرة مع الأندية تنسيقا مع الجهات المعنية (وزارت وأجهزة تنفيذية)

5- يتم العمل بشكل متوازي من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم في وضع آلية ودراسة كاملة لدخول الجماهير بشكل مطلق تشمل:

- الإستادات وتجهيزاها طبقا لمسئوليات الأطراف كلا فيما يخصه باشتراطات الاتحاد

- نظام التذاكر

- نظام التأمين الشامل لدخول الجماهير، والربط بشكل مركزي مع الاتحاد المصري والأندية

يقترح من قبل اتحاد كرة القدم، مباريات المنتخب والمباريات الأفريقية والعربية وفقا للوائح البطولات والدورات المنظمة لتلك المباريات.

وكان هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، أكد أنه حان الوقت لوضع هذه الحلول لإغلاق هذا الملف نهائيًا بعودة الجماهير للمدرجات بشكل آمن، موضحاً أن مشهد الملاعب الفارغة من الجماهير، وأيضا المغلقة، لم تعد تتناسب مع قيمة الكرة المصرية، ومن ثم حرص الجميع على الحضور اليوم للتشاور والوصول لأفضل الحلول، لإنهاء الأمر والوصول لقرارات نهائية بشأن عودة الجماهير للمدرجات.