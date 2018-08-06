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ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى 88.1 مليار دولار

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البنك المركزي
البنك المركزي

محمد عبدالرحمن

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البنك المركزي

دولار

ديون

أعلن البنك المركزي المصري، أن ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى 88.1 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ82.2 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017.

وارتفع الدين الخارجي، بحسب تقرير للبنك صدر، اليوم الاثنين، نتيجة تزايد الديون متوسطة وطويلة الأجل في نهاية الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 6.8% لتصل إلى 76.6 مليار دولار، مقابل 71.7 مليار جنيه في نهاية ديسمبر من العام الماضي.

وأوضح التقرير، أن الدين قصير الأجل ارتفع إلى 11.50 مليار دولار مقابل 11.12 مليار دولار بنهاية العام الماضي، في حين بلغ الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل نحو 87% من إجمالي الدين الخارجي مقارنة بـ86.6%.

وكان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لحجم الدين الخارجي لمصر بنهاية العام المالي الجاري ليصل إلى 91.5 مليار دولار.

ووفقا للبنك، فإن القروض الخارجية قصيرة الأجل المستحقة على مصر بلغت نحو 27% من صافي الاحتياطيات الدولية بنهاية العام الماضي، مقابل 30.1% بنهاية العام الماضي.

وتابع التقرير أن البنك المركزي سدد بنهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 1.728 مليار دولار، مقابل 6.354 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

وذكر البنك أن متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي ارتفع بنسبة 6.3% إلى 841.2 دولار، وزاد احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 44.315 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي، من 44.258 مليار في نهاية يونيو.


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