» إخلاء سبيل موظفى الشباب والرياضة المتهمين في مخالفات الزمالك

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الجنايات

إخلاء سبيل

أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بإخلاء سبيل أحمد زكى محمد محجوب مدير الشئون القانونية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وعماد محمد طه وكيل مديرية الشباب والرياضة، والمتهمين على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى شأن المخالفات المالية المتعلقة بنادى الزمالك، بضمان محل الإقامة.

وقال عمر جلال هريدى، دفاع المتهمين، إن الدائرة 26 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد ضياء عطيه، نظرت أمر تجديد موكليه، وأمرت بإخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم، ولم تشهد الجلسة سوى دقائق تم خلالها نظر أمر تجديد حبسهم.

كانت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي، أمرت سابقا بحبس المتهمين 15 يوما على خلفية التحقيقات فى القضية رقم 240 لسنة 2018، حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 14 لسنة 2018، وكان ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق، قد تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة فى شأن وقائع تتعلق بفتح مجلس إدارة النادى الحالى لحسابات مصرفية شخصية، وإيداع أموال النادى بتلك الحسابات على نحو يخالف أحكام القانون.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد قررت تشكيل لجنة من المختصين من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية، لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك، وذلك لحين انتهاء التحقيقات التى تباشرها النيابة، وضبط كافة سجلات حركة خزينة نادى الزمالك، وكافة مستندات حسابات النادي، وحصر كافة المبالغ المالية الموجودة بالخزينة.

 


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