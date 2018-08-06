» نجم ليفربول يرشح «صلاح» لارتداء قميص مانشستر سيتي

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يرى داني ميرفي، قائد فريق ليفربول الإنجليزي السابق، أن النجم المصري محمد صلاح وزميله في الريدز الهولندي فان دايك، يمكنهما اللعب في فريق مانشستر سيتي، خاصة أنهما أفضل من اللاعبين الموجودين في مركزيهما بصفوف «مان سيتي».

وأكد داني ميرفي في تصريحات لموقع «توك سبورت» الإنجليزي: «صلاح وفان دايك يمكنهما اللعب في صفوف مانشستر سيتي، ولا يوجد لاعب آخر في صفوف ليفربول يمكنه اللعب لفريق مان سيتي، وذلك على الرغم من الصفقات الجيدة التي أبرمها الليفر في الميركاتو الصيفي الحالي».

يذكر أن داني ميرفي لعب لصفوف ليفربول خلال الفترة من 1997 وحتى 2004، وكان قائدًا للفريق.


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