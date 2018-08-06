  • الإثنين 06 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر08:29 م
بحث متقدم
سيف الله

«سيف الله» الطيار الذي هزم الطيران الإسرائيلي منفردًا

صلاح

أول مكافأة من مدرب المنتخب الجديد لـ«صلاح»

مجلس التعاون الخليجي" أرشيفية"

«التعاون الخليجي» يدعم السعودية في موقفها من كندا

أرشيفية

التموين تزف بشرى: إعفاء 10 فئات من«البحث الاجتماعي»

زئيف إلكين، عضو مجلس الوزراء الأمني ??مع نتنياهو

إسرائيل: مصر تتحمل مسئولية مساوية لنا في غزة

البنك المركزي

ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى 88.1 مليار دولار

اجتماع عودة الجماهير

أبرز قرارات اجتماع عودة الجماهير

أرشيفية

الحكومة تحسم الجدل حول زيادة مصروفات المدارس

الملك سلمان

السعودية: طرد السفير الكندي وتجميد العلاقات

الاهلى والزمالك

مفاجأة.. الدوري لن يكتمل

بالصور.. رفع 15 حالة تعد بالمحلة الكبرى

قبلي وبحري

رفع 15 حالة اشغال بالمحلة الكبرى
رفع 15 حالة اشغال بالمحلة الكبرى

محمد عبدالناصر

أخبار متعلقة
#

إزالة 169 حالة تعد علي الأراضى الزراعية في المنيا

#

حبس الناشط هيثم محمدين 15 يوما

#

إثيوبيا.. اعتقال 1107 أشخاص منذ إعلان حالة الطوارئ

#

إزالة 578 حالة تعدٍ على الأراضي بالمنيا

مخالفات

مواطنين

إشغالات

المحلة الكبرى

حملة مرافق

شنت اليوم شرطة مرافق المحلة الكبرى حملة لإزالة المخالفات والإشغالات، التى تعوق حركة المواطنين فى عدد من الميادين الحيوية.
 كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا، من رئيس الإشغالات بالغربية بنتائج حملة المرافق التى استهدفت شارع البحر مرورًا بمنطقتى عمر أفندى والعباسى القديم التابعين لدائرة حى ثان المحلة الكبرى لإزالة فروشات الباعة الجائلين والإشغالات المخالفة على الأرصفة الخاصة بالمحلات. 
وقد أسفرت الحملة عن رفع 15 حالة إشغال بالطريق العام، 9 فرش فاكهة، ضبط 4 عربات يد وتم تحرير محاضر بذلك ونقل المضبوطات إلى مخازن الحى لاستكمال باقى الإجراءات القانونية.

 








تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مبادرة السفير معصوم .. ومعارضة إبراء الذمة!

جمال سلطان

يا بلد معاندة نفسها.. يا كل حاجة وعكسها!

محمود سلطان

لماذا صدق الناس الطفل المهرب؟!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. «محرز» يرفض تسليم جائزة الأفضل لـ«أجويرو»
» تحذير أمريكي لإيران من «أكبر خطأ»
» مرتضى يتوصل لاتفاق مع «بريزنتشين» على رعاية الزمالك
» انتحار شاب من أعلى كوبرى الساحل
» صورة.. السياح يتدافعون على الشواطئ هربًا من تسونامي بإندونيسيا
» نجم ليفربول يرشح «صلاح» لارتداء قميص مانشستر سيتي
» "قرش" يلتهم سائحًا بالبحر الأحمر
» سر "خناقة" مرتضى ومجدي عبد الغني
» ترقية 975 مستشارًا في الحركة القضائية
» اليوم.. تسيير 21 رحلة حج إلى الأراضي المقدسة

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:48 ص

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل