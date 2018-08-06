» مرتضى يتوصل لاتفاق مع «بريزنتشين» على رعاية الزمالك

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المصريون

الزمالك

مرتضى

بريزنتشين

توصل مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لاتفاق مع محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن، اليوم الإثنين، على توقيع عقد رعاية النادى لمدة 4 سنوات بشكل رسمى.

وأوضح رئيس الزمالك، فى تصريحات للموقع الرسمى، أن العقد سوف يشتمل على كل التفاصيل التى تخدم مصلحة النادى، وقام مرتضى منصور بتفويض أحمد جلال إبراهيم نائبه، لتوقيع العقد غدا الثلاثاء مع رئيس شركة بيرزنتيشن.

يذكر أن الزمالك تلقى أكثر من عرض خلال الأيام الماضية، أبرزها من شركة صلة السعودية، قبل الاتفاق رسميا اليوم مع شركة بريزنتيشن.


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