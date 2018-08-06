» بالفيديو.. «محرز» يرفض تسليم جائزة الأفضل لـ«أجويرو»

06 أغسطس 2018 - 08:29 م

رفض الجزائري رياض محرز، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي تسليم جائزة أفضل لاعب في مباراة كأس الدرع الخيرية الإنجليزية أمام تشيلسي لزميله الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.

وأظهر مقطع فيديو، رفض النجم الجزائري رياض محرز، المنتقل حديثًا لبطل الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي تسليم أجويرو، جائزة رجل المباراة، والمتمثلة في زجاجة خمر.

وتلقى النجم الأرجنتيني هذه المزحة من زميله محرز، بكل روح رياضية، بعدما تقبل احترم وجهة نظره في عدم رغبته لمس زجاجة الخمر، مكتفيًا بابتسامة عريضة.

يذكر، أن رياض محرز، ساهم في تتويج فريقه الجديد مانشستر سيتي، بأول لقب له هذا الموسم، بعد فوزهم بـ2-0 على مانشستر سيتي في نهائي الدرع الخيرية.

