الإسماعيلي يتعادل سلبيًا مع بتروجت

06 أغسطس 2018 - 08:56 م

جسم التعادل السلبي، نتيجة مباراة الإسماعيلي مع نظيره بتروجت، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الإثنين، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري العام.

وجاء اللقاء متوسط الأداء بين كلا الفريقين طيلة أحداث المباراة، ولم تشهد أحداثها أي فرص خطيرة من كلا الجانبين على مرمى الفريق الأخر.

بهذا التعادل ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى نقطتين في المركز السابع، فيما ارتفع رصيد بتروجت إلى نقطتين أيضا في المركز الحادي عشر.



