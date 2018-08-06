» للمرة الأولى.. «فيدال» يشارك في تدريبات برشلونة

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فيدال

شارك أرتورو فيدال، المنتقل حديثًا إلى صفوف برشلونة الإسبانى، فى مران الفريق الكتالونى للمرة الأولى، اليوم، الإثنين، عقب انتقاله إليه، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وتعاقد برشلونة مع فيدال قادما من بايرن ميونخ الألمانى، لمدة 3 مواسم مقبلة، حيث وقع النجم التشيلى على العقود عقب خضوعه للفحص الطبى صباح اليوم الاثنين.

وظهر فيدال فى تدريبات برشلونة التى أقيمت مساء اليوم الاثنين، تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردى، كما إلتقى نجوم الفريق وعلى رأسهم النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي.






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