  • الإثنين 06 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر10:12 م
بحث متقدم
نقابة الصحفيين

علاء عابد يثير غضب «الصحفيين» بقانون جديد

الحضري

في بيان رسمي.. «الحضري» يعلن اعتزاله دوليًا

سيارات

أسطول سيارات الوزراء.. متى يتوقف«البذخ»؟

السياحة في مصر

5 مكاسب تجنيها الدولة من بيع الفنادق الحكومية

سيف الله

«سيف الله» الطيار الذي هزم الطيران الإسرائيلي منفردًا

صلاح

أول مكافأة من مدرب المنتخب الجديد لـ«صلاح»

أرشيفية

التموين تزف بشرى: إعفاء 10 فئات من«البحث الاجتماعي»

مجلس التعاون الخليجي" أرشيفية"

«التعاون الخليجي» يدعم السعودية في موقفها من كندا

أرشيفية

الحكومة تحسم الجدل حول زيادة مصروفات المدارس

الاهلى والزمالك

مفاجأة.. الدوري لن يكتمل

بمشاركة «عبد الشافي».. أهلي جدة يتعادل مع لافنيتز النمساوى

الرياضة

عبد الشافي
عبد الشافي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

بالصور.. «السعيد» يرد الـ40 مليون جنيه للزمالك

#

إصابة "عبد الله السعيد" في مران المنتخب

#

"الخطيب" يجتمع بجهاز الكرة لبحث أمور مهمة

#

الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع «بن شرقي»

المصريون

أهلي جدة

عبد الشافى

لافنيتز النمساوى

تعادل فريق أهلي جدة السعودي المحترف ضمن صفوفه الثنائى المصرى عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافى، مع لافنيتز النمساوى، بثلاثة أهداف لكل منهما، فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم، الاثنين، على هامش معسكر الإعداد المقام حالياً فى النمسا.

وشارك الظهير الأيسر للمنتخب الوطنى محمد عبد الشافى مع أهلى جدة فى المباراة كاملة، فيما غاب السعيد نظرا لخوضه لبرنامج تأهيلى للتعافى من الإصابة العضلية التى يعانى منها.

وكان الأهلى السعودى خاض مباراتين وديتين على هامش المعسكر، الأولى أمام ماترسبرج وانتهت بفوز الفريق الأهلاوى بنتيجة 2 – 1، فيما تعادل فى المباراة الثانى مع بارادو الجزائرى بنتيجة 1 – 1.

ويلعب الأهلى السعودى مع المحرق البحرينى يوم 25 أغسطس الجارى بالبحرين فى ذهاب دور الـ32 من منافسات البطولة العربية، بينما يفتتح مشواره فى مسابقة الدورى السعودى بمواجهة الباطن يوم 30 من الشهر ذاته بملعب "الجوهرة"، ضمن منافسات الجولة الأولى.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مبادرة السفير معصوم .. ومعارضة إبراء الذمة!

جمال سلطان

يا بلد معاندة نفسها.. يا كل حاجة وعكسها!

محمود سلطان

لماذا صدق الناس الطفل المهرب؟!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة.. الدوري لن يكتمل
» «بيراميدز» يعلن موعد ودية اليوفنتوس الإيطالي
» للمرة الأولى.. «فيدال» يشارك في تدريبات برشلونة
» بالفيديو.. «محرز» يرفض تسليم جائزة الأفضل لـ«أجويرو»
» تأجيل محاكمة المتهمين في"كتائب أنصار الشريعة"
» تحذير أمريكي لإيران من «أكبر خطأ»
» صور.. لقاء موسع بين وزير الدفاع ونظيره النيجيري
» مرتضى يتوصل لاتفاق مع «بريزنتشين» على رعاية الزمالك
» انتحار شاب من أعلى كوبرى الساحل
» صورة.. السياح يتدافعون على الشواطئ هربًا من تسونامي بإندونيسيا
» نجم ليفربول يرشح «صلاح» لارتداء قميص مانشستر سيتي

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:48 ص

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل