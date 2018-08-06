  • الإثنين 06 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر11:54 م
بحث متقدم
بطاقات التموين

"التموين": هؤلاء غير مسموح لهم بإضافة مواليد جدد

الكنيسة الأرثوذكسية

مفاجأة مدوية بشأن الراهب المطرود من الكنيسة

نقابة الصحفيين

علاء عابد يثير غضب «الصحفيين» بقانون جديد

الحضري

«الحضري» يعلن اعتزال اللعب دوليًا مع المنتخب

سيارات

أسطول سيارات الوزراء.. متى يتوقف«البذخ»؟

السياحة في مصر

5 مكاسب تجنيها الدولة من بيع الفنادق الحكومية

سيف الله

«سيف الله» الطيار الذي هزم الطيران الإسرائيلي منفردًا

صلاح

أول مكافأة من مدرب المنتخب الجديد لـ«صلاح»

أرشيفية

التموين تزف بشرى: إعفاء 10 فئات من«البحث الاجتماعي»

مجلس التعاون الخليجي" أرشيفية"

«التعاون الخليجي» يدعم السعودية في موقفها من كندا

في بيان رسمي..

«الحضري» يعلن اعتزال اللعب دوليًا مع المنتخب

الرياضة

الحضري
الحضري

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تعاطف شديد مع "أوزيل" بعد إعلان اعتزاله

#

11 لاعبًا قرروا اعتزال اللعب الدولي في المونديال

#

أول تعليق لرونالدو بعد الخروج من المونديال

#

رسميًا.. «الحضري» يقرر الاعتزال دوليًا

المصريون

منتخب مصر

الحضرى

الإسماعيلي

اعتزال

أعلن عصام الحضري، حارس مرمى الإسماعيلي والمنتخب الوطني، اعتزاله اللعب الدولي، بعد تمثيله للفراعنة طوال 22 سنة و4 أشهر و12 يوما.

وأصدر "السد العالى" بيانا رسميا لإعلان اعتزاله اللعب الدولى جاء نصه كالتالى:

"لكل بداية نهاية، هذه سُنة الحياة، والآن بعد تفكير طويل واستخارة الله (عز وجل)، قررت اعتزال اللعب الدولي.

اليوم، بعد 22 سنة و4 أشهر و12 يوما، على مباراتي الأولى بقميص المنتخب الوطني المصري، رأيت أنها اللحظة الأنسب لتعليق قفازاتي، بعدما وفقني الله لتحقيق كل ما حلمت بتحقيقه مع منتخبنا الحبيب، لإسعاد شعبنا المصري العظيم.

الآن حانت اللحظة التي لم أكن أنتظر قدومها، طوال سنوات كفاحي وتحملي أصعب الظروف وأقوى التدريبات ليلاً ونهارًا، كي أكون عند حُسن ظنكم بي، وأظل الأجدر بحراسة مرمى المنتخب لأجيال متعاقبة.

أنا الآن في غاية الفخر، حيث حميت شباك المنتخب الوطني في 159 مباراة دولية، مشاركًا في تحقيق إنجازات غير مسبوقة، أهمها لقب بطل بطولة أمم أفريقيا 4 مرات في أعوام 1998 و2006 و2008 و2010 ومركز الوصيف في بطولة 2017، وقد حصلت على لقب أفضل حارس في البطولة الأفريقية خلال 4 نسخ، كما شاركت مع المنتخب الوطني في الفوز بذهبية دورة الألعاب العربية عام 2007، وأخيرًا تحقيق الحلم الأهم والأكبر والأغلى بالوصول لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، ثم شاركت في المباراة الثالثة بدور المجموعات أمام المنتخب السعودي الشقيق، لأساهم في كتابة اسم مصر في تاريخ المونديال، كأكبر لاعب في تاريخ البطولة.

أخيرًا، أحمد الله على كل ما مضى وأسأله التوفيق فيما هو آت، وأتمنى أن أكون قد نجحت في مهمتي طوال السنوات الماضية، وأتوجه بجزيل الشكر والعرفان لأسرتي التي تحملت صعوبات حياتي ودعمتني في كل خطواتي، وأختص بالشكر والعرفان، والدي عليه رحمة الله، لما قدمه لي وما فعله من أجلي، وأشكركم على دعمكم المتواصل الذي كان وسيظل وقود النجاح وقاهر المستحيل... عصام الحضري".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مبادرة السفير معصوم .. ومعارضة إبراء الذمة!

جمال سلطان

يا بلد معاندة نفسها.. يا كل حاجة وعكسها!

محمود سلطان

لماذا صدق الناس الطفل المهرب؟!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» أمين الفتوى: هذا هو السبب الأخطر للطلاق في مصر
» أول تعليق لـ"الفيفا" على إعلان الحضري الاعتزال
» علاقة انتحار الراهب المطرود بمقتل رئيس ديرأبو مقار
» بالفيديو.. أغرب إطلالة لمذيع نشرة جوية بألمانيا
» شاهد.. هذا ما فعلته دينا الشربيني على شواطئ اليونان
» غموض بشأن وفاة مطرب شعبي شهير
» الحكومة تحسم الجدل حول زيادة مصروفات المدارس
» مفاجأة.. الدوري لن يكتمل
» بالفيديو.. «محرز» يرفض تسليم جائزة الأفضل لـ«أجويرو»
» نجم ليفربول يرشح «صلاح» لارتداء قميص مانشستر سيتي
» «بيراميدز» يعلن موعد ودية اليوفنتوس الإيطالي

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:48 ص

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل