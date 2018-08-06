مفاجأة مدوية بشأن الراهب المطرود من الكنيسة

كشفت مصادر قضائي بمحافظة البحيرة عن أن الراهب إشعياء المقاري، حاول الانتحار بتناول مادة سامة، عقب إصدار قرار بتجريده من رتبته.

وأوضحت المصادر أنه تم احتجاز الراهب أشعياء المقاري، في العيادات الطبية بدير الأنبا مقار بوادي النطرون، ثم إخلاء سبيله في الساعة الخامسة و20 دقيقة من صباح اليوم الاثنين من جانب النيابة العامة، حسبما أفادت صحيفة "الشروق".

في سياق متصل، أكد مصدر كنسي بدير الأنبا مقار في وادي النطرون بمحافظة البحيرة، أن الراهب أشعياء المقاري، حاول الانتحار بتناول مادة سامة، اليوم الإثنين، بعدما أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس، قرارًا بتجريده من رهبنته وعودته لاسمه “وائل سعد تواضروس”.

وأضاف المصدر أنه جرى احتجاز الراهب أشعياء المقاري، بالعيادات الطبية بدير الأنبا مقار بوادي النطرون، إلى أن قررت النيابة العامة إخلاء سبيله.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس الأحد، اعتماد البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارا رسميا بتجريد الراهب أشعياء المقاري من رهبنته وعودته لاسمه "وائل سعد تواضروس".

يذكر أن الأب فلتاؤس المقاري بدير الأنبا مقار بوادى النطرون، حاول الانتحار، صباح اليوم الاثنين، بقطع شرايين يديه ثم إلقاء نفسه من أعلى عيادة الدير بالطابق الثالث.

