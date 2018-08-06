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علاقة انتحار الراهب المطرود بمقتل رئيس ديرأبو مقار

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أشعياء وفلتاؤس
أشعياء وفلتاؤس

المصريون ـ متابعات

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أكدت مصادر أنه لا علاقة لمحاولة انتحار الراهب فلتاؤس المقارى والراهب المجرد من الرهبنة أشعياء المقارى، بمقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبو مقار.
وكانت النيابة العامة برئاسة المستشار وائل بكر، رئيس نيابة وادى النطرون، حققت فى محاولة أشعياء المقارى، الراهب المُجرد من الرهبنة، الإنتحار عن طريق تناول السم فى الدير، كما حققت فى محاولة انتحار الراهب فلتاؤس المقارى، عن طريق قطع شريان يده وإلقاء نفسه من أعلى مبنى العيادات بالدير، مما أدى لإصابته بكسور إضافة إلى قطع الشريان، وتم نقله لمستشفى الأنجلو أمريكان بالزمالك، حسبما أفادت صحيفة "المصري اليوم".
ومن ناحية أخرى تواصل النيابة العامة تحقيقاتها فى مقتل رئيس دير أبو مقار، ولم يتم توجيه أى إتهام إلى أى شخص حتى الآ

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