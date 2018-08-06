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أول تعليق لـ"الفيفا" على إعلان الحضري الاعتزال

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الحضري
الحضري

المصريون ـ متابعات

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أبدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حزنه على اعتزال حارس مرمى منتخب مصر، اللعب الدولي، مساء الإثنين.
وكتب الاتحاد الدولي على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» قائلًا: «الحارس الأسطوري للمنتخب المصري. وأكبر لاعب سناً يشارك في نهائيات كأس العالم FIFA، عصام الحضري أعلن اعتزاله اللعب الدولي».
وأضاف في منشوره «تمنياتنا بكل النجاح والمزيد من الإنجازات للسد العالي في مسيرته المقبلة.. وشكراً على كل ما قدمته لكرة القدم». 

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