"التموين": هؤلاء غير مسموح لهم بإضافة مواليد جدد

06 أغسطس 2018 - 11:38 م

أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أن بدء إضافة المواليد الجدد كان في 1 أغسطس الجاري، وإن الفئة المخصصة للإضافة هم أكثر الأشخاص المستحقين للدعم، مشيرًا إلى أن «أي موظف في الحكومة دخله أكثر من 2500 غير مسموح له بإضافة مواليد جدد، ولن يتم إلغاء بطاقته».



وأوضح "كمال"، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TEN»، أن «الفئات الأولى بالرعاية فقط من تستحق إضافة مواليدها إلى بطاقات التموين بحد أقصى راتب 2500، وأن الوزارة تنقي البطاقة من المتوفي والمسافر، والمكرر»، مشيرًا إلى أن «من يتجاوز دخله 2500 جنيه سيحتفظ ببطاقته التموينية كما هي، ولكن لن يسمح له بإضافة مواليده».



على جانب آخر، قال "كمال" إن الوزارة رصدت 4 مخالفات تجارية، من المحال التي بدأت تبيع بعروض الأوكازيون دون الحصول على تصريح من الوزارة، موضحًا أن الوزارة تقوم بالتفتيش الدوري على المحال والشركات المشتركة على الأوكازيون الصيفي.





