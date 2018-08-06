» أمين الفتوى: هذا هو السبب الأخطر للطلاق في مصر

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أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، المشرف على برنامج تأهيل المقبلين على الزواج، إن الوعي في تأهيل المقبلين على الزواج أهم من إجبار الشباب على الدورات التأهيلية.
وأوضح "الورداني"، في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «TEN»، أن «مصر لديها ارتفاع في سن الزواج، والوعي يجب أن يتوفر قبل أي إجراء للزواج، ونحن دربنا أكثر من 500 متدرب من المقبلين على الزواج».
وأضاف أمين الفتوى "أتمنى يكون لدينا تحالف من مؤسسات الوعي مثل الإعلام والإفتاء لتأهيل الشباب للزواج، وهناك 12 سببًا لارتفاع الطلاق والعامل الاقتصادي يأتي في مؤخرة الأسباب، ومن تلك الأسباب عدم التقدير، وعدم فهم الشخصية التي معه في الحياة الزوجية، وعدم التقدير والاحترام لأسرة كل زوج".
ولفت "الورداني" إلى أن «السوشيال ميديا سبب كبير في الطلاق»، مشيرً إلى أن «هناك ما يسميه الأزواج بالخيانة الالكترونية، والأمر يحتاج لإرشاد كبير منا"

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