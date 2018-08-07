مات دفاعًا عن والده بعد ممارسته الشذوذ بدقائق

07 أغسطس 2018 - 06:28 ص

كشفت تحريات المباحث بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة تفاصيل مقتل طفل يبلغ من العمر 13 سنة بطلق ناري .



وبينت التحريات أن مشاجرة نشبت بين والد الطفل القتيل الذي يُدعى محمد وبين أسرة طفل آخر يبلغ من العمر 15 سنة ، بعدما علم والد المجني عليه أن نجله يمارس الشذوذ مع الطفل الآخر بمحض إرادته ، ومن ثم توجه إلى منزل أسرة الجاني ولاستطلاع الأمر ، وهناك حدثت مشادة تطورت إلى قيام الجاني بإطلاق النار على والد الطفل القتيل ، لكن الطفل جرى فجأة وأخذ الطلقة بدلًا من والده ومن ثم لفظ أنفاسه الأخيرة رغم محاولات إسعافه .



وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر أحاله اللواء محمد عبد التواب، نائب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

