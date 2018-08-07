مساعد "كوبر" يكشف معلومة لا تصدق عن لاعب بمنتخب مصر

أحمد عادل شعبان
فاجأ اليوناني أنطونيوس ساريوجلو - الذي عمل مساعدًا لهيكتور كوبر بمنتخب مصر - وسائل الإعلام ببلاده بمعلومة غريبة عن نجم الزمالك السابق باسم مرسي الذي أعير لفريق لاريسا بالدوري اليوناني .
وقال "ساريوجلو" لموقع جماهيري (AELole) للفريق اليوناني إن : "باسم مرسي كان أخطر لاعب في منتخب مصر " دون أن يفسر أسباب الغياب الطويل للاعب في وجود كوبر .
وأضاف: "هو أخطر مهاجم .. وسجل معنا 7 أهداف في 10 مباريات .. تقييمي له أنه يلعب بشكل مباشر ويضغط بكل قوة ويدخل منطقة الجزاء كثيرًا".
وأردف: "أؤمن أنه سيضيف لفريق لاريسا لأنه أخطر لاعب رأيته في المنتخب المصري ".
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