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دراسة: 3 ملاعق سكر بالشاي = إصابته بالزهايمر

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الشاي والسكر

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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سكر

الشاى

حذرت دراسة جديدة من خطورة تناول 3 ملاعق سكر بالشاي ، مؤكدة أن الاستمرار في هذا السلوك لمدة يرفع خطر الإصابة بمرض الزهايمر بشكل كبير.

وأظهرت دراسة أمريكية أن تناول الأطعمة المحلاة والمشروبات التي تحتوي على ملعقتين ونصف من السكر يجعل الناس أكثر عرضة بنسبة 54 % لمرض الزهايمر.

ويضيف البحث أن الشرب علبة واحدة من المشروبات الغازية يوميا يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 47% مقارنة بمن لا يستهلكون هذه المشروبات إلا مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.

وقدمت النتائج في مؤتمر جمعية الزهايمر الدولية في شيكاغو.

يأتي هذا بعد أن أظهرت أبحاث نشرت في وقت سابق أن تناول نظام غذائي عصري مستوحى من الـفايكنج Viking-inspired diet قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 30%.

وخلصت دراسة أجرتها جامعة تيانجين الطبية في الصين إلى أن اختيار المأكولات البحرية والحبوب الكاملة والمسكرات يقلل من خطر التدهور المعرفي لدى الناس خاصة عندما يقترن بأسلوب حياة نشيط.

وعلى غرار الوجبات الغذائية المتوسطة فإن طريقة تناول الطعام في بلدان الشمال الأوروبي تعزز الوجبات المطبوخة في المنزل مع القليل من السكر.

وأشارت أبحاث سابقة إلى أن الخواص المضادة للالتهاب الموجودة في الأطعمة المتوسطة الأساسية مثل زيوت الأسماك والخضروات، تمنع الخرف عن طريق إيقاف تلف الأوعية الدموية في الدماغ.

وقال الدكتور براون وهو كبير مسؤولي السياسات والأبحاث في جمعية ألزهايمر في حديثه عن النتائج: "النظام الغذائي الجيد والبقاء نشطا - سواء عقليا أو جسديا- من الاعتبارات الرئيسية عندما يتعلق الأمر بالحد من خطر الإصابة بالخرف، ولكن هذه الدراسة ذهبت لأبعد من ذلك حيث أنها وجدت أن الجمع بين كلا النشاطين قد يقلل من خطر انخفاض الإدراكي".

وأضاف: "العمر هو أكبر عامل خطر للخرف، ولكن هناك أشياء يمكننا القيام بها الآن للمساعدة في تقليل فرصنا لتطور الحالة، بما في ذلك الأكل الصحي والحفاظ على نشاط أجسادنا وعقولنا".


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