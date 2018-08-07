مفاجأة عن المتهمين باستعباد خادمة مصرية بلندن

07 أغسطس 2018 - 08:58 ص

سلطت الصحف البريطانية المنشورة أمس الضوء على قصة مؤلمة لسيدة مصرية تُدعى "أسماء حمدان" ، بعد تعرضها لكوكتيل من الضرب والتعذيب والإهانة والاستعباد على يد مخدوميها بلندن ، لكن المفاجأة الكبرى في القصة أن المتهمين بتعذيبها هم في الأساس يحملون الجنسية المصرية لكن يقيمان في بريطانيا .





تعمل لتساعد أبويها و12 أخاً

مما استمعت منها المحكمة التي استعانت بمترجم لتتعرف إلى قصتها، استمد الإعلام البريطاني معلومات نشرها أمس واليوم الثلاثاء عما عانت منه أسماء حمدان، نقلا عن صحف بريطانية ومنها "التايمز" عدد اليوم، وأيضا "الصن" أمس، وفيهما عن البالغة 37 سنة، أنها قبلت العمل ببيوت الآخرين وفي بلاد بعيدة، معظم ما فيها صعب عليها وغريب، فقط لتساعد عائلتها المكونة في مصر من أبويها و12 أخا، إلا أن ما قبلت به كان وبالاً عليها بامتياز.



وصلت الأمور بالزوجين، وهما: استشاري جراحة الأعصاب حسين المغربي، البالغ 52 وزوجته المختصة بأمراض النساء صفاء حسن اسماعيل، الأصغر سنا بعامين، إلى حد كانا معه بالنسبة لأسماء كفرانكشتاين وزوجته، فعن 5 أشهر من العمل كخادمة ومربية معا، دفعا لها 400 إسترليني فقط، تعادل 520 دولارا، أو 9000 جنيه مصري بأسعار اليوم، وفي مدينة هي من الأغلى بالعالم، حيث هذا المبلغ زهيد وبالكاد يكفي فيها لإنسان مدة 10 أيام تقريبا، وحين اعترضت أمطرها الزوجان بتعذيب متنوع وممنهج الطراز، بدأ باحتجاز جواز سفرها.

طعامها كان دائما من فضلات ما يأكلان

زوجة الدكتور مثلا، كانت تصفها دائما بجاهلة، وتناديها يا (كلــ...) وأحيانا يا (وســـ...) أو يا مقرفة، وترغمها هي وزوجها على النوم فوق الكنبة، وقاما مرات بحبسها داخل غرفتها، ممنوعة من الخروج منها بأي حال، وفقا لما تلخص "العربية.نت" شهادتها المتضمنة أن طعامها كان دائما من فضلات ما يأكلان، ثم راح الطبيبان يضغطان عليها لتتخلى عن كليتها، لتقدمها مقابل 25 ألف استرليني لأحدهم يعمل موظفا بأحد البنوك، فعاندت ورفضت. أما الزوجان اللذان استدعتهما المحكمة فنفيا ما ورد بشهادتها، لذلك تم تأجيل جلسة الحكم إلى موعد لاحق.

والغريب، أن جميع وسائل الإعلام البريطانية، فات عليها أمس واليوم ما هو مهم ووارد قبل 5 سنوات في مواقعها نفسها، ويمكن العثور على بعضه مترجما إلى العربية لمن يبحث في Google عن "زوجان مصريان يواجهان تهمة التعذيب في بريطانيا" ليجد أن الدعوى أقامتها أسماء حمدان عام 2013 على الطبيبين، وفي ملفها ذلك الوقت مزيد من المعلومات، منها أنها أخبرت المحكمة بأنهما "كانا يعتزمان بيعها بعد أن أصبحت مكلفة، وأنها أصيبت بالاكتئاب وطلبت العودة إلى مصر فرفضا وحبساها في غرفة من دون طعام أو شراب، وبعد 4 أشهر تمكنت من الهرب وشكت أمرها إلى الشرطة" وفقا للخبر المنشور في 9 يوليو ذلك العام.

وكان الدكتور حسين يدفعها دفعا بيديه

أما بوسائل الإعلام البريطانية، فوارد أن التهمة الموجهة للزوجين تشمل "مساعدة شخص على الدخول تسللا إلى بريطانيا" في إشارة من صحيفة Evening Standard اللندنية التوزيع، إلى أن المربية تم إحضارها تهريبا وأنها كانت تقيم بصورة غير شرعية، ولم يساعدها الطبيبان في الحصول على الإقامة. كما استمدت صحيفة "ديلي ميل" معلومات أخرى من الملف الأولي للدعوى ذلك الوقت أيضا، وقرأته "العربية.نت" كخبر مؤرشف حديثا، من أن Asmaa Hemdan كانت تعمل خادمة في منزل شقيق الدكتور حسين المغربي بالقاهرة، وأن زوجة شقيقه هناء هي من أقنعتها بالعمل في لندن براتب 200 استرليني شهريا، وهو مبلغ أقل جدا من زهيد، وتتقاضى الخادمات العاديات ما يزيد عن ضعفه كأجر أسبوعي.في الملف أيضا، أن الدكتور حسين المغربي كان يمنعها من الذهاب إلى المسجد لتصلي فيه "وحين يخرج وزوجته من البيت في زيارة ما، فإنه كان يحبسها في إحدى الغرف إلى أن يعود" وأنها تعرضت مرات للأذى الجسدي "وتم دفعها دفعا بيدي الدكتور" بحسب تعبير محاميها في المحكمة.

الطبيب و زوجته