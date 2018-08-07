» تعرف على درجات حرارة اليوم

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رياض محرز

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الثلاثاء 7 أغسطس.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، الطقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يأتي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 27 36

وسط الدلتا 26 35

الإسكندرية 24 31

بلطيم 26 32

مطروح 23 30

السلوم 22 32

سيوة 25 39

بورسعيد 26 31

دمياط 25 31

العريش 22 32

رفح 21 31

الإسماعيلية 26 36

السويس 26 35

رأس سدر 25 36

نخل 22 34

نويبع 29 37

طابا 27 34

كاترين 20 34

الطور 27 37

شرم الشيخ 31 38

الغردقة 30 39

مرسى علم 29 37

الفيوم 24 37

بنى سويف 24 37

المنيا 24 38

أسيوط 24 38

سوهاج 27 39

قنا 28 41

الأقصر 27 42

أسوان 29 42

أبوسمبل 30 41

الوادي الجديد 28 42

شلاتين 28 38

أبو رماد 28 37

رأس حدربة 29 35

حلايب 30 35


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