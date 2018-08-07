  • الثلاثاء 07 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر10:09 ص
بحث متقدم
المعارك بين مؤيدي مرسي" نبت شيطاني"

المعارك بين مؤيدي مرسي" نبت شيطاني"

سعد

رسائل نارية من محمود سعد أبرزها: "أيه عايزين تانى"

"سم" بمليار جنيه لقتل الكلاب الضالة

"سم" بمليار جنيه لقتل الكلاب الضالة

الرئيس السيسي

الرئيس يستقبل "بن زايد" اليوم

صلاح

"صلاح" فى لقاء نارى الليلة تعرف على موعده

الدولار

تراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

المجني عليها

مفاجأة عن المتهمين باستعباد خادمة مصرية بلندن

عبد الناصر زيدان

زيدان: نجم الأهلي يثير أزمة بفندق شهير وهو "سكران"

كوبر ومساعده

مساعد "كوبر" يكشف معلومة لا تصدق عن لاعب بمنتخب مصر

أرشيفية

مات دفاعًا عن والده بعد ممارسته الشذوذ بدقائق

الرئيس يستقبل "بن زايد" اليوم

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. تعرف على رسالة «غالي» في مهرجان اعتزاله

#

"السيسي" و"بن سلمان" ضمن أقوي 75 شخصية في العالم

#

اليوم.. محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال الرئيس

#

العين الإماراتي يسقط أمام الدحيل برباعية

الامارات

السيسي

محمد بن زايد

نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتي لبحث سبل التعاون بين البلدين.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الزيارة تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن أخر المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك على ضوء ما يجمع  البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر أخوة وطيدة ".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مبادرة السفير معصوم .. ومعارضة إبراء الذمة!

جمال سلطان

يا بلد معاندة نفسها.. يا كل حاجة وعكسها!

محمود سلطان

لماذا صدق الناس الطفل المهرب؟!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على إنجازات "لم الشمل" الأزهرية
» داعية: "حظك اليوم" من أعمال الجاهلية
» بكلمة من ترامب .. الليرة التركية تهبط لأقل مستوى
» شاهد .. فيل يقتحم ثكنة عسكرية بالهند وسط ذهول الجنود
» تعرف على درجات حرارة اليوم
» محرز يحرج زميله أجويرو ويرفض لمس "الخمر" الذي أهداه له
» مستوصف مغربي للنساء: ممنوع الولادة في أيام العطلات الرسمية
» دراسة: 3 ملاعق سكر بالشاي = إصابته بالزهايمر
» هل تتراجع السياحة بسبب الضريبة العقارية؟ .. نعم هناك علاقة قوية
» عبارات تهاجم إسرائيل بحفل مطرب بريطاني شهير
» جوارديولا لإدارة ناديه: هاتولي لاعب "وسط" بسرعة

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل