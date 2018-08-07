عاطل يقتل طالبًا بمطواة فى المنوفية

أحمد الشربينى
أقدم عاطل على قتل طالب بمطواة لخلافات الجيرة بإحدى قرى مركز أشمون.
وردت معلومات للواء سمير أبو زامل مساعد الوزير مدير أمن المنوفية، من مأمور مركز أشمون باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعي "ط . ع . ا" 23 عاما طالب ومقيم مركز شبين الكوم مصاباً بجرح نافذ وتجمع دموي بالصدر وتوفي متأثراً بإصابته.
وسؤال والده 65 عاما اتهم "إ . ا . ي " والمقيم بدائرة مركز أشمون لم يستجوب، بالتعدي علي نجله بالضرب بمطواة وإحداث إصابته التي أودت بحياته لخلافات علي أولوية المرور بالطريق بناحية سنتريس.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
ظهر12:06 م
فجر
03:48
شروق
05:20
ظهر
12:06
عصر
15:44
مغرب
18:51
عشاء
20:21